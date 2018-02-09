Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о решении инвестировать в биткоин, при этом он не назвал сумму, которую готов вложить. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале, сообщает РБК .

«Я уже говорил, что в Чеченской Республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты», — написал Кадыров.

По его словам, «в постоянно меняющемся мире технологий нужно самому совершенствоваться, чтобы разбираться в новшествах».

При этом Кадыров назвал инвестиции в биткоин «сомнительной штукой», поскольку вложенные деньги могут быть потеряны, а в этом сегменте, по его мнению, развито мошенничество.

Глава Чечни выступил против запрета криптовалют, однако высказался за четкое законодательное регулирование этого сегмента.