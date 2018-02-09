Дефицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить менее 1% ВВП, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая в рамках Зимней школы ВШЭ, сообщает ТАСС .

«Дефицит (федерального) бюджета в конце года будет менее 1%, а, возможно, его не будет», — сказал Кудрин.

Глава ЦСР считает, что профицит бюджета по итогам 2018 года возможен, если цена на нефть будет находиться весь год в диапазоне 60—70 долларов за баррель. «Если цена на нефть сохранится на уровне 60—70 долларов за баррель, то, конечно, будет профицит (бюджета в 2018 году. — Прим. ред.)», — добавил Кудрин. Он отметил, что пока хотел бы воздержаться от точных оценок возможного профицита.

По мнению главы ЦСР, доходы бюджета не будут увеличиваться на фоне медленного роста нефтегазового сектора. При позитивном сценарии рост в нефтегазовом секторе составит 1—2% в год.