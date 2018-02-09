Кризис усилил тенденции экономического сепаратизма в субъектах, региональные власти стремятся закрыть свои границы для продукции из других регионов, чтобы поддержать местных поставщиков, следует из проекта доклада рабочей группы к заседанию Госсовета по развитию конкуренции в регионах (дата заседания еще не определена). Документ, подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), есть у РБК .

Вопреки конституции, которая закрепляет «единство экономического пространства и свободное перемещение товаров и услуг», в ряде регионов страны отмечаются проявления протекционизма, говорят в ФАС. Это ведет к развитию тенденций экономического сепаратизма в регионах, что «является угрозой для экономической целостности и национальной безопасности государства», подчеркивает антимонопольная служба.

Для российской экономики массовые явления регионального экономического сепаратизма были характерны в 1990-е годы. «В последние несколько лет, сопровождаемых последствиями экономического кризиса, проявления регионального экономического «сепаратизма» становятся все более характерными условиями ведения бизнеса в отдельных субъектах Российской Федерации», — говорится в докладе.

ФАС определяет экономический сепаратизм как крайнюю и масштабную форму регионального протекционизма, когда местные власти поддерживают «своих» производителей и противостоят входу на рынок других участников. Заинтересованность в такой политике объясняется возможностью пополнить региональные и местные бюджеты, реализовать программы по импортозамещению, но это приводит к искажению конкуренции и ухудшению бизнес-среды.

Негативные тенденции характерны не только для сферы производства и торговли алкогольных напитков (где подобные явления носят массовый характер), но и для других отраслей российской экономики — особенно в сельском хозяйстве.