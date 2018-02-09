Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам ПартнерКапиталБанка и Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР), следует из релиза АСВ.

Так, Россельхозбанк стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам ПартнерКапиталБанка (в том числе индивидуальным предпринимателям). Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения начнутся 14 февраля 2018 года.

Запсибкомбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, СБРР.

«Для обеспечения выплаты возмещения по вкладам вкладчикам банка СБРР (ООО), проживающим в городе Шумерля (Чувашская Республика), агентство приняло решение о проведении дополнительного конкурса по отбору банков-агентов. Информация о результатах конкурса и банках-агентах, которые будут дополнительно осуществлять выплату возмещения по вкладам, будет размещена на сайте агентства в сети Интернет не позднее 14 февраля 2018 года», — говорится в релизе.

Ранее АСВ не смогло выбрать банк-агент для выплат вкладчикам ПартнерКапиталБанка в связи с тем, что в установленный срок не были представлены заявки на участие в конкурсе.

Напомним, Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию у ПартнерКапиталБанка. «Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам», — отмечали в Центробанке.

Сибирский Банк Реконструкции и Развития лишился лицензии 6 февраля. Согласно сообщению ЦБ, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.