Мессенджер WhatsApp запустил собственный сервис оплаты услуг и покупок через смартфон WhatsApp Pay. Новый сервис запущен в бета-версии мессенджера на iOS и Android и работает только в Индии.

Как сообщает Rusbase , разработчики намерены расширить возможности системы и снять ограничение по переводам только между WhatsApp Pay, чтобы пользователи могли взаимодействовать и с другими сервисами.

Пользователи Индии получили возможность синхронизировать платежную систему мессенджера с банковской картой.