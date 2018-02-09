Обладателем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» стал ВТБ Банк Москвы. Об этом объявила на церемонии директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева.

Номинация «Онлайн-заявка на ипотеку» представлена на церемонии «Банк года» впервые. В 2017 году этот продукт продемонстрировал самые высокие темпы роста в лидогенерации: объем заявок на ипотечные кредиты на Банки.ру увеличился более чем в три раза, сообщила Ананьева.

«Победителем в номинации «Онлайн-заявка на ипотеку» сегодня становится банк, предложение которого выбрал каждый третий посетитель, интересовавшийся ипотекой», — подчеркнула она.

Получил награду заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Солонин. «Это наша совместная награда: банка и портала. Это была трудная и кропотливая работа, надеюсь, она продолжится и в этом году», — сказал он на церемонии.