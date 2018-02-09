ВТБ 24, присоединенный к ВТБ в январе 2018 года, стал лауреатом ежегодной премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «VIP-офис». Об этом объявила главный редактор Finparty Юлия Решетова.

«Особый интерес у наших читателей традиционно вызывают репортажи из private-отделений банков — заглянуть туда, куда пускают немногих, всегда любопытно. В этом году победил офис уже не существующего банка, который расположен в старинном московском особняке. В нем бережно сохранили дух и интерьер русской усадьбы, с которым прекрасно уживаются самые современные банковские технологии. Итак, лучший VIP-офис 2017 года, материал о котором прочитали более 17 тысяч человек, — ВТБ 24 (ныне банк ВТБ)!», — сообщила Решетова.

«Спасибо огромное. Каждый Private Banking думает, что он лучший. Особенно приятно, когда это приходит с независимой стороны. Поэтому спасибо огромное. Вы просто подтвердили, что мы лучшие, и спасибо за это. Я хочу отметить, что да, банк ВТБ 24 окончил свое существование, но наша команда здесь, и мы готовы к работе», — сказал, получая награду, директор офиса Private Banking «Гоголевский» банка ВТБ Асламбек Начоев.