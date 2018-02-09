Президент банка «Уралсиб» Владимир Коган назван лучшим банкиром России в 2017 году по версии портала Банки.ру.

«Банковский сектор переживает непростые времена, постоянно сталкиваясь с новыми вызовами. Мы болеем за каждый банк, уходящий с рынка или отправляющийся на санацию. На текущий момент процедуру финансового оздоровления в России проходят 30 банков. Позитивный опыт в этом направлении очень важен, его ждет весь рынок и все банковское сообщество», — сказала генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова.

Она подчеркнула, что «Уралсиб», который отправился на санацию в 2015 году, сейчас зарабатывает прибыль, развивает новые направления бизнеса и выполняет все установленные ЦБ нормативы. «Колоссальный, более чем 20-летний опыт и нацеленность на результат Владимира Когана позволили всей команде достичь сегодняшних успехов», — отметила Юнусова.

Заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, принимая награду, сказал: «Получить награду от Банки.ру — это очень почетно, особенно в такой важной номинации. Владимир Игоревич просил передать, что он считает, что награда не только его, это награда команды банка «Уралсиб», которая позволяет показывать выдающиеся результаты каждый год. Мы благодарим Банки.ру за то, что вы помогаете делать банк лучше и лучше, совершенствовать наши сервисы. Спасибо!»

Генеральный партнер 11-й церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard.