«СмартВклад» Тинькофф Банка получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года».

«Выбрать вклад года было непросто. Ставки постоянно снижались, банки не могли предложить выгодные условия вкладчикам. Тем не менее на рынке есть продукт, который востребован и любим многими пользователями. Его условия остались интересными и выгодными, несмотря на сложный период», — объяснила выбор победителя руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. Она уточнила, что этот вклад действует с 2010 года.

«Кроме того, тема про этот вклад на форуме имеет рекордное количество просмотров — почти 14 миллионов», — рассказала Ушева.

«Спасибо команде, которая делает этот продукт. Что интересно, многие не помнят, но «СмартВклад» был первым вкладом, который мы запустили по заявке в Интернете. Наши конкуренты крутили пальцем у виска и говорили, что никогда банк без отделений не сможет собрать денег. Мы доказали, что это не так. Спасибо всем», — сказал старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка Артем Яманов.