6 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся бесплатный консультационный семинар для участников внешнеэкономической деятельности на тему: «Новое в валютном законодательстве/Модернизация норм валютного регулирования и валютного контроля», организованный «АК БАРС» Банком.

Эксперты «АК БАРС» Банка совместно с представителями Федеральной таможенной службы рассказали участникам об изменениях порядка осуществления валютного контроля, особенностях взаимодействия резидентов и банков, контроле таможенных органов и ответственности за нарушения валютного законодательства.

Практические рекомендации при заключении и исполнении внешнеторговых контрактов, инструменты снижения коммерческих рисков при ведении внешнеэкономической деятельности озвучила управляющий директор по ВЭД ПАО «АК БАРС» БАНК Наталья Шаламова.

Гости активно участвовали в обсуждениях и задавали вопросы спикерам. Проведение семинаров способствует эффективному развитию бизнеса, повышению финансовой грамотности клиентов и партнеров банка - участников ВЭД.