Полиция Казани задержала в Санкт-Петербурге подозреваемого в аферах с использованием банковских карт. Сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщили в УМВД России по г. Казани.

По версии следствия, мошенник рассылал SMS-сообщения с информацией о блокировке банковской карты. Затем сообщал жертве порядок действий якобы для ее разблокировки, в результате чего потерпевшие переводили свои сбережения на указанные счета.

Уголовное дело заведено по статье мошенничество, сообщает TatCenter .