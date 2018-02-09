На церемонии «Банк года» портала Банки.ру пресс-службой 2017 года названа команда специалистов по связям с общественностью банка «Русский Стандарт» .

Пресс-служба кредитной организации признана лучшей благодаря оперативной и креативной работе.

«Идеальная пресс-служба всегда отвечает на самые неприятные вопросы журналистов. Не обижается на критику банка, если она справедлива. Сама генерирует интересные информационные поводы. И даже самостоятельно готовит исследования, которые становятся полноценными журналистскими материалами», — сказал заместитель главного редактора портала Банки.ру Семен Новопрудский. «Таким идеалом для журналистов Банки.ру по итогам 2017 года стала пресс-служба банка «Русский Стандарт», — отметила руководитель телевизионного департамента холдинга «Банки.ру» Инна Лунева.

«Спасибо, Банки.ру! Вы смелые, вы профессиональные, вы не боитесь экспериментировать, вас интересно читать всем», — сказала руководитель пресс-службы банка Анастасия Максимова.