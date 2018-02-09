Потерпевшим неудачу с вкладами в криптовалюту следует обращаться за профессиональной психотерапевтической помощью, чтобы избежать посттравматического стрессового расстройства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный специалист-психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

«Разумеется, их нельзя оставить без помощи. В части случаев там нужна помощь психологическая, но я думаю, что в большинстве случаев там нужна помощь психотерапевтическая, то есть врачебная. Потому что это острая реакция на стресс, и потом, к сожалению, будет развиваться посттравматическое стрессовое расстройство, имеется в виду травма психологическая. Так что я думаю, что эти люди должны подумать обращаться к врачам, чтобы каким-то образом защитить себя от этой ситуации, потому что ситуации такого типа стресса, к сожалению, переживаются достаточно тяжело», — сказал Кекелидзе.

Он также сообщил, что ему неизвестно о фактах обращения за психотерапевтической помощью из-за скачков на рынке криптовалют. «Пока что не обращались», — добавил Кекелидзе.

Ранее Банкир.Ру сообщал, что инвестиционный криптовалютный фонд Blockchain Fund планирует запустить в Москве службу экстренной психологической помощи для тех, кто переживает по поводу падения курса биткоина и обстановки на криптовалютном рынке. Психологи Blockchain Fund считают, что очень большое количество людей может нуждаться в психологической помощи.