Полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева, подозреваемого Минюстом США в создании теневой площадки в Интернете для торговли незаконными товарами. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на источники, передает РБК .

Задержание Медведева в Бангкоке было проведено местной полицией по запросу ФБР 2 февраля, уточняет издание. По словам источника Bangkok Post, при обыске квартиры Медведева в Бангкоке были изъяты документы и компьютер россиянина. Как сообщил собеседник издания, Медведев занимался незаконной онлайн-торговлей за биткоины: на его счетах были обнаружены средства в криптовалюте — более 100 тыс. биткоинов.



В США Медведева считают одним из создателей интернет-площадки Infraud, название которой произошло от ее слогана In Fraud We Trust («В мошенничество мы верим»), расследование против которой ведет ФБР.

Правоохранительные органы США считают, что она использовалась для торговли крадеными данными кредитных карт, фальшивыми удостоверениями личности, ворованной финансовой информацией и другими нелегальными товарами.

8 февраля Минюст США опубликовал сообщение о раскрытии деятельности организации, создавшей Infraud, куда, по данным ведомства, входили как минимум 36 человек из разных стран мира. Саму организацию Минюст США называет Infraud Organization.

За семь лет она нанесла материальный ущерб США на сумму более 530 млн долларов, установило ведомство. Полный список участников группы с упоминанием Сергея Медведева и обвинительное заключение прокуратуры штата Невада, которая ведет это дело, опубликованы на сайте ведомства.

Минюст считает, что интернациональная группа кибермошенников была создана в 2010 году гражданином Украины Святославом Бондаренко. Сам Бондаренко исчез в 2015 году из поля зрения правоохранительных органов, и сейчас о нем ничего неизвестно. Россиянин Сергей Медведев, как считает Минюст, был сооснователем группы и после 2015 года ею руководил, отмечает отраслевое издание Cyber Scoop, которое пишет о кибербезопасности.

13 обвиняемых в причастности к работе Infraud были арестованы американскими правоохранителями, сообщил Минюст 8 февраля. Это граждане шести стран — Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и США. В Генпрокуратуре США это дело уже назвали «одним из крупнейших уголовных дел в сфере кибермошенничества, когда-либо расследовавшихся Минюстом».