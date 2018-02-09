Почти треть российских специалистов интеллектуального труда (33%) готовы сменить квалификацию и получить рабочую специальность.

В исследовании отмечается, что десятая часть опрошенных сотрудников заявили о готовности сменит работу прямо сейчас, еще 22% рассказали, что приняли бы подобное предложение, получи гарантию трудоустройства. Отрицательно на вопрос о смене профессии на рабочую ответили лишь 18% респондентов, большинство из которых проживает в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Inc.Russia . Мотивом для смены работы респонденты назвали вероятное увеличение дохода.

Наибольшее число желающих сменить квалификацию проживают в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах, меньше всего — в Центральном.