Создание в России единого залогового фонда помощи арестованным предпринимателям замедлилось из-за юридических сложностей и текущих задач, но завершить эту работу планируется к середине 2018 года, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

В октябре Титов сообщал, что фонд заработает до конца 2017 года. Позднее омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи сообщал, что единый залоговый фонд для помощи арестованным предпринимателям планируется создать в России в I квартале 2018 года.

«По залоговому фонду, к сожалению, пока встали юридически перед определенными проблемами. Работа идет, просто она занимает больше времени из-за текущих задач. Но мы ее доведем до конца до середины года точно», — сказал Титов.

По его словам, объем фонда планируется на уровне 100 млн рублей, как ранее и заявлялось. «Это позволит быть готовыми к внесению залогов — средних, не самых крупных, — для нескольких дел. Средства фонда — это не весь залог, часть залога должен сформировать сам предприниматель», — пояснил собеседник.

В разговоре с журналистами он уточнил, что в стране уже готовы предоставлять залоги, хотя фонд как таковой не сформирован. «Но суды не выносят таких решений, они не дают возможности уйти под залог. Мы же должны сделать так, чтобы суды имели возможность использовать залоги и были обязаны использовать залоги», — добавил бизнес-омбудсмен.