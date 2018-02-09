Тинькофф Банк на церемонии «Банк года» портала Банки.ру награжден премией в номинации «Рекламная кампания года».

По словам руководителя телевизионного департамента холдинга Банки.ру Инны Лунёвой, прошедший год был весьма богат на яркие акции и креативные рекламные ролики банков. «Комедийные звезды, серьезные актеры, реальные фермеры и предприниматели — телевизионный эфир не скучал, как и билборды по всей стране, — сказала она. — Выбирая победителя, мы оценивали попадание в яблочко, то есть в сердце клиента и его душу».

Заместитель главного редактора портала Банки.ру Семен Новопрудский напомнил о том, что ровно 150 лет назад во Франции был издан роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», в СССР его экранизировали в 1936 году. «Главное, что осталось от того фильма, — великая музыка Исаака Дунаевского, — отметил он. — В прошлом году под эту легендарную мелодию покоряли бескрайние просторы России герои одной рекламной кампании. Получилось настоящее завораживающее кино про крутой банк и любовь к Родине. А еще про настоящие человеческие чувства, которые важнее любых денег».

Получая награду, медиадиректор Тинькофф Банка Михаил Горбунцов сказал: «Мы снимали этот ролик три недели, проехали всю страну от Калининграда до Камчатки. Спасибо за то, что вы так высоко оценили нашу маркетинговую коммуникацию. Надеемся вас в этом году еще чем-нибудь удивить. И — дальше действовать будем мы».