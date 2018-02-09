Тинькофф Банк объявил об открытии центра разработки на территории инновационного центра «Сколково».

Основной задачей центра станет работа с перспективными технологиями и исследованиями, направленными на развитие финансовой экосистемы Тинькофф, говорится в сообщении «Сколково». В первую очередь это будут решения на базе блокчейна и исследования в области криптоэкономики.

Также, еще одной задачей центра станет развитие биометрических технологий распознавания голоса и лиц.

По словам Вячеслава Цыганова, вице-президента по информационным технологиям Тинькофф Банка, в «Сколково» есть все необходимые условия и инфраструктура для разработки действительно прорывных проектов. Для их реализации создаются новые команды, которые сейчас проходят акселерацию на действующих проектах банка, и смогут приступить к самостоятельной работе в «Сколково» в ближайшие недели.

Специалисты нового центра, в окружении сотен стартапов, будут разрабатывать решения на блокчейне для прикладных задач банка и массового использования бизнесом, прокомментировал Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам IT-кластера Фонда «Сколково».