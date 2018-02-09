Большинство высказанных депутатами к работе Минэкономразвития претензий относились к периоду работы предшественника нынешнего главы министерства Максима Орешкина — Алексея Улюкаева, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Для чистоты отношений вопросы, которые звучали в адрес министерства, относятся не к периоду работы министра Орешкина, они относятся к периоду работы его предшественника. Мы это с вами должны признать», — сказал спикер нижней палаты парламента.



Он добавил: «Вопросы, которые мы здесь обсуждали, относились к 2016 году, если брать и представление Счетной палаты, и проведение конкурсов».

О том, что к руководству Минэкономразвития есть претензии, Володин заявил 7 февраля. Он пригрозил министерству обращением в правоохранительные органы из-за нарушений в сфере поддержки малого бизнеса. До этого зампред Счетной палаты Вера Чистова сказала, что Минэкономразвития «недобросовестно» выбирает претендентов из малого бизнеса для господдержки. Орешкин в ответ утверждал, что указанные нарушения происходили в 2016 году, до того, как он занял пост главы ведомства.

Предыдущий глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был осужден 15 декабря 2017 года на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр должен заплатить штраф в однократном размере взятки — 130,4 млн рублей. Ему запрещено занимать государственные должности в течение восьми лет после отбытия наказания.