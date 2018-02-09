СМП Банк обновил условия программы «Рефинансирование » , в рамках которой денежные средства выдаются на погашение кредитов других банков. Теперь ставка по договору устанавливается в диапазоне 11,5—13% годовых в зависимости от суммы кредита, а срок финансирования может достигать семи лет (ранее — пяти лет).

СМП Банк обновил условия программы «Рефинансирование » , в рамках которой денежные средства выдаются на погашение кредитов других банков. Теперь ставка по договору устанавливается в диапазоне 11,5—13% годовых в зависимости от суммы кредита, а срок финансирования может достигать семи лет (ранее — пяти лет).



Прежде кредит выдавался на тех же условиях, что и обычный потребительский заем на любые цели. Ставка устанавливалась в зависимости от категории клиента и варьировалась от 14,5% до 19,5% годовых.

Банк готов предоставить довольно крупную сумму — до 3 млн рублей без залога и поручительства. Кроме того, если размер заимствования не превышает 1 млн рублей, подтверждение дохода и занятости заемщика не требуется. При заключении договора на большую сумму, клиенту необходимо представить справку 2-НДФЛ или по форме банка, в последнем случае ставка будет выше на 1 п. п.

Аналогичная надбавка последует при запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки.

«Программы по рефинансированию кредитов сейчас являются одними их самых популярных на рынке. Банк существенно снизил процентную ставку, благодаря чему предложение стало намного конкурентоспособнее. Продукт позволяет рефинансировать любое количество потребительских займов, кроме обеспеченных ипотекой», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.