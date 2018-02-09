Тайская полиция задержала российского гражданина, который, как считается, был вторым лицом в транснациональной преступной группировке, известной под названием Infraud. Группировка осуществляла свою деятельность через сайт в даркнете с одноименным названием. После задержания, сайт прекратил свою работу.

31-летний Сергей Медведев, переехавший в Таиланд шесть лет назад, был задержан в прошлую пятницу по ходатайству ФБР. Он подозревается в создании теневой онлайн-площадки для торговли персональными данными и запрещенными товарами. На сайте продавались украденные данные кредиток, фальшивые удостоверения личности, а также финансовая информация.

Для ареста Медведева в его апартаменты была направлена команда из 30 сотрудников полиции. В ходе задержания они изъяли компьютер и ряд документов, сообщил изданию анонимный источник. Кроме того, полиция обнаружила на счету у Медведева 100 тысяч биткоинов.

Тайская полиция не разглашает деталей операции, но известно, что во вторник ФБР и итальянская полиция изъяли сервер принадлежащей группировке в Италии. В ходе этой операции, однако, ни один из подозреваемых арестован не был.

По данным Минюста страны, в Infraud работало по меньшей мере 36 человек из разных стран мира. С момента своего основания в 2010 году Infraud лишила американскую экономику $530 млн. Сооснователями считаются Святослав Бондаренко и Сергей Медведев.