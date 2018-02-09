Двух топ-менеджеров банка «Канский» подозревают в растрате на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает портал Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Красноярскому краю. Информацию также приводят другие местные СМИ.

По информации портала, уголовные дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере возбуждены в отношении женщины 1965 года рождения и мужчины 1974 года рождения. По версии следствия, руководство банка в период с 2014 по 2017 год похищало деньги вкладчиков. Согласно данным правоохранителей, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уточним, что на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю официальная информация пока не опубликована, однако утром в пятницу, 9 февраля, был анонсирован брифинг для СМИ о расследовании уголовного дела « в отношении должностных лиц одного из коммерческих банков , совершивших хищение денежных средств, полученных от вкладчиков».

Напомним, лицензия у банка «Канский» была отозвана 13 декабря 2017 года. По данным Агентства по страхованию вкладов, в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками были выявлены факты несанкционированных списаний со счетов физических лиц, операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы или ее части, а также другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами. В начале января 2018 года временная администрация обнаружила на компьютере одного из работников банка электронную таблицу с несистематизированной информацией о примерно 800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета; в балансе банка сведения об этих операциях отсутствуют. До этого сообщалось о примерно 600 забалансовых вкладчиках банка.



АСВ, которое с 26 декабря осуществляет расчеты с вкладчиками «Канского» через Сбербанк , 6 февраля сообщило, что уже выплачены компенсации на 1,7 млрд рублей, что составляет 91,7% ответственности агентства по данному страховому случаю в соответствии с реестром обязательств рухнувшего банка. Кроме того, в результате работы по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах в реестр обязательств банка перед вкладчиками внесены изменения в части основной суммы вклада в размере 68,1 млн рублей по вкладам примерно 10% физических лиц, в отношении которых совершались мошеннические действия.