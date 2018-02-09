Совет директоров банка «Возрождение» в пятницу, 9 февраля, должен будет утвердить новых кандидатов в его состав. Те, кто войдут в этот список, будут представлять интересы потенциальных покупателей «Возрождения», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к банку, и человек, близкий к его совету директоров.



На членство в совете директоров «Возрождения» претендует 21 человек, следует из списка кандидатов («Ведомости» с ним ознакомились, человек, близкий к совету директоров, его подтвердил). Из них семь человек представляют интересы фонда Bonum Capital, в их число в том числе входит председатель совета директоров Мурат Алиев. Однако человек, близкий к фонду, говорит, что Bonum Capital представляют 11 человек: помимо семи человек из фонда, это Руслан Бабаев и Максим Орловский из «Ренессанс Капитала». Также интересы Bonum Capital представляют Владимир Кузнецов и Роман Леонов, указывает собеседник «Ведомостей».

Представитель Bonum Capital Антон Аверин (один из кандидатов) отказался комментировать, на какой именно пакет претендует фонд, а также сколько человек будут представлять интересы фонда. «Ведомости» ожидают комментариев представителей «Ренессанс Капитала». Накануне Аверин подтвердил интерес фонда к покупке «Возрождения». Фонд Bonum Capital близок к сенатору и бизнесмену Сулейману Керимову, говорили собеседники «Ведомостей», но Аверин отказался комментировать, представляет ли фонд в данном случае интересы Керимова.

В список кандидатов также вошли два представителя НПФ «Благосостояние» — это исполнительный директор фонда Юрий Новожилов и руководитель департамента проектного финансирования Андрей Денисенков, которые были и в предыдущем списке кандидатов, опубликованном банком по ошибке. Тогда человек, близкий к «Возрождению», и человек, близкий к его совету директоров, рассказывали «Ведомостям» , что НПФ «Благосостояние» было бы интересно поучаствовать в капитале банка в качестве портфельного инвестора и купить пакет от 10% до 20%. Оба указывали, что у фонда есть идея договориться с будущим мажоритарным собственником о возможном слиянии двух банков — «Возрождения» и Абсолют Банка .

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны сократить долю в «Возрождении» с 52,72% до 10% до 18 марта — такое предписание им выдал ЦБ после объявления о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка .