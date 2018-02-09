Судьба сделки по передаче банка «Возрождение» от братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых сенатору от Дагестана Сулейману Керимову может решиться уже в пятницу, 9 февраля. Шансы, что ЦБ принципиально одобрит сделку, невелики, пишет «Коммерсант».

Братья Ананьевы ведут переговоры о безденежной сделке по передаче «Возрождения» Сулейману Керимову, рассказали газете два источника на банковском рынке.

«Сулейман Керимов прилетел в Россию . В пятницу будет встреча с ЦБ, на которой ожидается принципиальное решение: да или нет. Обе стороны, участвующие в процессе, понимают, что ЦБ учитывает положение Керимова (в ноябре 2017 года он был арестован в Ницце. Власти Франции подозревают его в неуплате налогов и отмывании средств . — Прим. ред.). Далеко не факт, что регулятор одобрит сделку», — рассказал один из собеседников газеты.

По его словам, если в пятницу будет получен отказ, то существует запасной вариант, который позволит «позитивно закончить передачу банка». Другой источник также заявил, что шансы на одобрение предлагаемой сделки невелики.

Информацию о переговорах по покупке банка также подтвердил фонд Bonum Capital, который может быть связан с Керимовым. «Я подтверждаю, что мы ведем такие переговоры. По результатам проведения due diligence мы примем решение», — заявил представитель фонда Антон Аверин.

Согласно предписанию ЦБ, Ананьевы должны передать контроль над «Возрождением» новым собственникам до середины марта, а по неофициальным данным — уже к середине февраля. На днях стало известно, что в число акционеров «Возрождения» могут войти консорциум НПФ «Благосостояние» и ВТБ.