Шотландская баронесса Мишель Мон и бизнес-магнат Дуг Барроумен запускают собственную криптовалюту Equi на основе Еthereum, которая призвана «вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий».

Мон выведет новую инвестиционную платформу Equi Capital на первичное размещение монет (ICO), в рамках которого надеется привлечь не менее $75 млн и предоставить пользователям возможность коллективного инвестирования в компании, которые на крипторынке доступны только крупным инвесторам и корпорациям.

Старт предпродажи токенов запланирован на март. Размер минимальной инвестиции должен составлять не менее $100 тысяч. Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.