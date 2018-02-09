Налоговая нагрузка в РФ для добросовестных плательщиков в следующем политическом цикле будет не увеличиваться, а сокращаться, заявил министр финансов Антон Силуанов.



«Нельзя говорить о том, что мы где-то втихаря подкручиваем, повышаем налоги. Наоборот. И хочу сказать, что для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет. Она будет сокращаться», — сказал глава Минфина, выступая на заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса.