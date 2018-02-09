Сбербанк разработал первую в России нейронную сеть для оценки недвижимости. Искусственный интеллект позволяет банку почти мгновенно проводить оценку залогов. При этом человеческий фактор не исключен полностью — эксперты банка при необходимости корректируют машинные расчеты и подтверждают их, пишет «Коммерсант».



Сейчас, когда заемщики обращаются в банк за кредитом, объекты недвижимости, которые они предлагают в залог, оценивает залоговая служба банка, в которой работает несколько сотен экспертов, говорит руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. Процесс проверки отчетов внешних оценщиков или проведение собственных индикативных расчетов предполагает значительный объем ручного труда и заново повторяемых механических процедур.

«С помощью нейросети мы избавляем специалистов от рутинной работы и начинаем максимально использовать их профессиональную экспертизу и знание особенностей локальных рынков, применяя их для анализа результата, полученного искусственным интеллектом», — пояснил Попов.

Искусственный интеллект, по его словам, пока работает с регулярно актуализируемой базой данных по стрит-ретейлу. Она пополняется из платных, внутренних и открытых источников и содержит основные характеристики объектов-аналогов, фотографии, цены. Нейросеть получает характеристики интересующего объекта и с учетом его местоположения, пешеходного трафика и ценового зонирования подбирает наиболее близкие аналоги, которые алгоритм затем использует для расчета стоимости. При этом сервис Сбербанка позволяет увидеть все основные предпосылки, лежащие в основе расчетов.

Например, после ввода адреса и характеристик объекта оценки эксперт может на карте посмотреть выбранные нейросетью аналоги, проанализировать введенные корректировки и скорректировать их.

При этом затраты на создание продукта в банке не раскрывают. По некоторым оценкам, стоимость внедрения может составлять до 100 млн рублей.