8 февраля были подведены итоги конкурса сайтов, который проводила Ассоциация Банков Северо-Запада России (АБСЗ). Сайт Банка «ГЛОБЭКС» получил 4,6 балла и занял 2-ое место, обогнав большинство крупнейших банков страны.

При распределении мест отмечалось еще и наличие на сайтах финансовой отчетности, раскрытие информации о существенных фактах, основных установочных сведений о кредитной организации и ряд других критериев.