С начала года количество объявлений на сайте Avito о продаже оборудования для майнинга криптовалют выросло на 62%. Сейчас на сайте Avito около 14 000 объявлений о продаже оборудования для майнинга, а в течение января их было 23 000. Столько же было за весь III квартал 2017 г.

Спрос на оборудование невелик: в январе сделки прошли по 1525 объявлениям, что составляет 6,6% от всего числа. По данным платформы «Юла» спрос на один из видов оборудования для майнинга (AntMiner) в январе упал на 34%.

Представители Avito и «Юлы» связывают рост предложений о продаже оборудования для майнинга с курсом биткоина, пишут «Ведомости» .

При низком курсе биткоина предложение купить майнинговое оборудование растет, а срок его окупаемости растягивается до 10 месяцев, поясняет эксперт по криптовалютам Тимофей Ра. Неопытный покупатель может неверно рассчитать окупаемость и заключить невыгодную сделку.