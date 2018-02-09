Федеральная служба безопасности задержала двоих инженеров ядерного центра в Сарове, которые использовали суперкомпьютер для заработка криптовалюты.

Как сообщают СМИ, доступом к суперкомпьютеру задержанные обладали по долгу службы. Он не имел доступа в интернет, тем не менее, инженеры сумели подключиться к нему по локальной сети ядерного центра и установить софт для майнинга.

Неизвестно, сколько как долго майнили и сколько удалось заработать биткоинов. Сотрудниками Управления собственной безопасности удалось быстро обнаружить новое устройство в сети.

Дело инженеров передали ФСБ. Они сейчас под подпиской о невыезде. Решается вопрос об их увольнении.