Регулятор Гонконга, похоже, активизирует усилия по регулированию криптовалютных бирж, связанных с первоначальными предложениями токенов (ICO).

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила, что обратились к семи неназванным организаторам ICO-проектов, которые ориентированы на инвесторов из Гонконга и чьи токены классифицируются агентством как ценные бумаги.

Также, SFC отправила письма семь криптовалютных бирж с требованием удалить определенные токены, которые могут быть классифицированы как ценные бумаги.

Имена бирж не разглашаются, но SFC указала, что они либо основаны, либо связаны с Гонконгом, и находятся в списке 20 крупнейших в мире бирж, сообщает Altcoin .

Как заявили в SFC, большинство этих криптобирж либо подтвердили, что они не работают с этими токенами, либо предприняли срочные меры по удалению этих токенов со своих платформ.

Агентство сообщило, что в будущем оно не потерпит никаких нарушений, а тем более повторных нарушений, законодательства о ценных бумагах Гонконга.