Регулятор рынка ценных бумаг Евросоюза внес криптовалюты и ICO в список своих главных приоритетов в 2018 году.

В рабочей программе на текущий год Европейской организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA) указаны пять областей, на которых будет сосредоточено особое внимание. Одной из них назван мониторинг развития финансовых технологий, которые включают криптовалюты и блокчейн, сообщает Anycoin .

В документе говорится, что ESMA ожидает в 2018 году продолжение быстрых темпов развития финансовых инноваций на рынках ценных бумаг. ESMA проводит анализ материалов по появлению таких средств, как виртуальные валюты, таких платформ, как ICO, и таких инструментов, как технология распределенного реестра.

При этом, национальные регулирующие органы стран-членов ЕС (National Competent Authority) также сосредоточатся на теме финансовых инноваций, включая связанные с финтех общие проблемы, криптовалюты и ICO.