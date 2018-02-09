В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров банка «Екатерининский». Экс-председателю правления банка Эдуарду Будишевскому, его заместителю Александру Бахматову и бывшему начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину инкриминируется хищение порядка 1 млрд рублей путем оформления кредитов подконтрольным им фирмам. Организатором преступления следствие считает экс-президента «Екатерининского» Павла Гольдмана, находящегося в международном розыске, пишет «Коммерсант».



Бахматов и Крейнин были арестованы в конце декабря 2016 года. Вскоре после этого заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено и Гольдману. Однако задержать его не удалось — он успел уехать за границу и был объявлен в международный розыск . Четвертым фигурантом этого дела в феврале прошлого года стал Будишевский, которого также заключили под стражу.

По данным АСВ, на 1 ноября 2017 года общая задолженность банка перед кредиторами составляла 2,3 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — более 1,2 млрд рублей. По данным следственного департамента МВД, незадолго до отзыва у «Екатерининского» лицензии все эти деньги топ-менеджеры банка выдали в виде кредитов подконтрольным им фирмам-однодневкам и похитили.

В марте 2016 года Центробанк отозвал у «Екатерининского» лицензию. После этого в правоохранительные органы обратилось несколько VIP-клиентов этого банка. По их словам, в 2014—2015 годах руководители кредитного учреждения предложили им заключить с «Екатерининским» договоры банковских вкладов на очень выгодных условиях при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей.

Одним из таких клиентов оказался давний знакомый Будишевского предприниматель Владимир Фисюк, вложивший в банк своего приятеля 50 млн рублей с выплатой по вкладу 10% годовых. Деньги бизнесмен передавал лично Павлу Гольдману в его кабинете якобы в присутствии Будишевского. Однако, как установило следствие, заключенные договоры с VIP-клиентами по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, говорится в деле, им периодически передавались наличные — якобы проценты по вкладам. О том, что они не являются не только VIP, но и обычными клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у «Екатерининского» лицензии. Таких вкладчиков, по подсчетам следствия, в «Екатерининском» оказалось порядка тридцати.

Сейчас фигуранты дела заканчивают ознакомление с материалами расследования, после чего оно будет передано в суд.

