Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Земскому Банку (Сызрань Самарской области) рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, уточняется в релизе агентства.

Среди факторов, влияющих на уровень рейтинга, агентство выделяет возможную финансовую поддержку деятельности банка со стороны крупнейшего собственника (с июня 2017 года была оказана безвозмездная помощь в объеме 193 млн рублей, основной капитал увеличен на 270 млн рублей за счет конвертации субординированных депозитов в бессрочные; в первом полугодии 2018 года запланировано вливание в капитал в объеме до 100 млн рублей). Среди позитивных факторов отмечаются хорошая сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном временном горизонте, стабильность ресурсной базы банка и ее низкая зависимость от крупнейших кредиторов. Также аналитики позитивно оценивают низкий уровень валютных рисков банка и его высокую информационную прозрачность при взаимодействии с агентством.

Основными негативными факторами названы уязвимость бизнес-модели банка (кредитование узкой группы корпоративных заемщиков при фондировании преимущественно средствами населения) и повышенные регулятивные риски, связанные с намерением финучреждения развиваться в качестве универсального банка на фоне отсутствия качественного стратегического обеспечения и низкой операционной эффективности (ROE по чистой прибыли за 2017 год по РСБУ до событий после отчетной даты — 2,4%). По оценке агентства, имеются отдельные признаки экономической и/или иной связанности ряда заемщиков с владельцами банка (или между собой). Доля средств физических лиц как источника фондирования превышает 75% валовых пассивов на 1 января 2018 года.



Давление на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции «Земского» на банковском рынке и узкая география его деятельности. Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Дополнительно сдерживающее влияние на рейтинг оказывают отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности и значительная иммобилизация капитала непрофильными вложениями (рост за 2017 год с 42% до 69% капитала).

