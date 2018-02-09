Среди факторов, влияющих на уровень рейтинга, агентство выделяет возможную финансовую поддержку деятельности банка со стороны крупнейшего собственника.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Земскому Банку (Сызрань Самарской области) рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, уточняется в релизе агентства.
Среди факторов, влияющих на уровень рейтинга, агентство выделяет возможную финансовую поддержку деятельности банка со стороны крупнейшего собственника (с июня 2017 года была оказана безвозмездная помощь в объеме 193 млн рублей, основной капитал увеличен на 270 млн рублей за счет конвертации субординированных депозитов в бессрочные; в первом полугодии 2018 года запланировано вливание в капитал в объеме до 100 млн рублей). Среди позитивных факторов отмечаются хорошая сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном временном горизонте, стабильность ресурсной базы банка и ее низкая зависимость от крупнейших кредиторов. Также аналитики позитивно оценивают низкий уровень валютных рисков банка и его высокую информационную прозрачность при взаимодействии с агентством.
Основными негативными факторами названы уязвимость бизнес-модели банка (кредитование узкой группы корпоративных заемщиков при фондировании преимущественно средствами населения) и повышенные регулятивные риски, связанные с намерением финучреждения развиваться в качестве универсального банка на фоне отсутствия качественного стратегического обеспечения и низкой операционной эффективности (ROE по чистой прибыли за 2017 год по РСБУ до событий после отчетной даты — 2,4%). По оценке агентства, имеются отдельные признаки экономической и/или иной связанности ряда заемщиков с владельцами банка (или между собой). Доля средств физических лиц как источника фондирования превышает 75% валовых пассивов на 1 января 2018 года.
Давление на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции «Земского» на банковском рынке и узкая география его деятельности. Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Дополнительно сдерживающее влияние на рейтинг оказывают отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности и значительная иммобилизация капитала непрофильными вложениями (рост за 2017 год с 42% до 69% капитала).
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