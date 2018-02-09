Набор мер по развитию экономики и инвестиций понятен, власти РФ решительно настроены на зачистку всего, что мешает двигаться вперед. Об этом заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин.



«Что касается в целом наших намерений на ближайшее время. И правительство в целом, и Минэкономразвития, Центральный банк еще поработают как следует с объединениями, с крупными предприятиями отдельными, с объединениями среднего и малого бизнеса. У нас настрой очень серьезный, решительный на то, чтобы все, что мешает нам двигаться вперед, было зачищено», — сказал он.