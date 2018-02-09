Президент РФ Владимир Путин пообещал скорректировать свой график, чтобы чаще проводить содержательные встречи с представителями бизнеса.



«Я постараюсь так организовать свою работу, чтобы почаще мы могли встречаться не для ритуальных, а для содержательных, глубоких разговоров», — сказал Путин, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.

Ряд участников съезда обозначили проблемы в области взаимодействия бизнеса и власти — в налоговой системе, фискальной политике, в тарифообразовании и другие. По словам главы государства, набор мер для преодоления обозначенных трудностей понятен и находится на поверхности, но вопрос заключается в том, как правильно расставить приоритеты.

«Сейчас еще рановато об этом говорить, но набор мер — он, в принципе, понятен, он — на поверхности. Вопрос в том, как расставить приоритеты, что больше, что меньше сделать, как настроить налоговую систему, о которой Владимир Сергеевич (Лисин — глава Новолипецкого металлургического комбината) говорил. Разумеется, мы понимаем, что самое главное — чтобы она была стабильной, и мы постараемся ее сделать не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы бизнеса», — заявил Путин.