Продление амнистии капитала придаст дополнительную устойчивость российскому бизнесу, этот шаг поддержан также международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он напомнил, что в пятницу Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающих продление амнистии капитала на второй этап — до 28 февраля 2019 года включительно. «Не буду скрывать, да и многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями, они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении», — сказал президент.

«Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места», — подчеркнул Путин.