Амнистия капитала придаст российскому бизнесу дополнительную устойчивость, считает Путин.
Продление амнистии капитала придаст дополнительную устойчивость российскому бизнесу, этот шаг поддержан также международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он напомнил, что в пятницу Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающих продление амнистии капитала на второй этап — до 28 февраля 2019 года включительно. «Не буду скрывать, да и многие знают, мы консультировались по этому вопросу и с международными финансовыми организациями, они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении», — сказал президент.
«Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места», — подчеркнул Путин.
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