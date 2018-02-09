В рамках реализуемого Внешэкономбанком проекта «Идея на миллион» открывается новый прием заявок от стартапов. Об этом ВЭБ объявил в пятницу, 9 февраля.

В сообщении говорится, что к участию приглашаются технологические компании с прорывными разработками для любых отраслей и на любой стадии готовности — от идеи до коммерческого продукта. Авторы самых перспективных и проработанных идей пройдут отбор и станут героями программы «Идея на миллион». В 2018 году она будет выходить в двух разных форматах — помимо телешоу, планируется отдельная онлайн-версия. Победитель получит денежный грант. Самые интересные проекты смогут претендовать на инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» и других российских инвесторов, а также на возможности акселерации и менторство экспертов рынка.

В этом году в фокусе «Идеи на миллион» — инновации в регионах. Чтобы привлечь к участию лучшие региональные идеи, инициатор проекта — ВЭБ выступил партнером Open Innovations Startup Tour. «Это крупнейшее российское мероприятие по поиску и отбору новых инновационных проектов, которое ежегодно организует фонд «Сколково» при участии других институтов развития, — рассказывают в ВЭБе. — Первый этап Startup Tour 2018 состоялся в Перми, конкурс также пройдет еще в десяти российских городах: Красноярске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ижевске, Калининграде, Ульяновске, Белгороде, Улан-Удэ, Великом Новгороде и Краснодаре. Уточняется, что «Идея на миллион» не ограничена географией тура: заявки на участие принимаются из любого города России.

«У проекта две задачи. Во-первых, с его помощью мы рассчитываем популяризировать технологическое предпринимательство. Российская стартап-экосистема — молодая, ее развитие нужно поддерживать не только инвестициями и инфраструктурой, но и формируя интерес к такой деятельности в обществе. Важно, чтобы истории успеха были на слуху, инноваторы, ученые и инженеры из любой точки России видели реальные кейсы развития идеи в коммерческий бизнес. Популяризация успеха — хороший инструмент мотивации. Вторая задача — поиск проектов, основанных на использовании прорывных технологий, и их поддержка в части доработки продуктов, привлечения инвестиций и выхода на рынок, в том числе международный. Чтобы эффективно решить обе задачи, в новом сезоне мы планируем дополнить телевизионный формат онлайн-версией с самостоятельным контентом. Если телешоу — это скорее продвижение темы у широкой аудитории, то в онлайне мы планируем делать проект, прежде всего интересный профессиональному инвесторскому и стартап-сообществу», — комментирует заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Алексей Иванченко.

Осуществлять поиск и полномасштабную экспертизу идей организаторам помогут эксперты Фонда развития интернет-инициатив и компания «ВЭБ Инновации», которая инвестирует на ранних стадиях в стартапы с прорывными технологиями в разных областях. «Наиболее интересные компании попадут в пайплайн инновационной «дочки» ВЭБа и смогут привлечь ее инвестиции, даже не будучи финалистами или участниками шоу», — указано в релизе.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте идеянамиллион.рф.



В ВЭБе напоминают, что победителями первого сезона «Идеи на миллион» на телеканале НТВ стали компании «Агробот», UnaWheel и «Моторика», общий объем выделенных им грантов составил 60 млн рублей. Кроме победителей призы получили более десяти компаний-участниц. С некоторыми из проектов планируются сделки у «ВЭБ Инноваций».