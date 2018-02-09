Лауреатом премии «Банк года» в номинации «Страховая компания года» стала СК «АльфаСтрахование» .

«В ушедшем году классические страховщики в основном решали проблемы ОСАГО, и рынок показал рост благодаря страхованию жизни . Но драйвер роста фактически один — ИСЖ, и за него стоит похвалить, скорее, банки. Не найдя очевидного победителя, мы решили отойти от выбора одной компании-победителя и обратить внимание на страховые группы», — пояснил выбор жюри главный страховой аналитик Банки.ру Дмитрий Жуков.

«Жизненная» «дочка» победителя уверенно вошла в десятку лидеров рынка по сборам, продемонстрировав самую высокую динамику прироста, подчеркнул Жуков.

На рынке «не жизни» классический страховщик группы стабильно удерживает высокие позиции и растет по всем направлениям. Отличает победителя и высокий уровень клиентского сервиса, все больше уходящий в онлайн. «Особенно отрадно, что это сервисы не покупки, а дальнейшего взаимодействия с клиентами, к которым компания относится очень трепетно, что доказано «Народным рейтингом» Банки.ру. Появившееся в конце года мобильное приложение мы считаем на сегодня самым продвинутым на рынке. И что важно, именно через это приложение впервые был урегулирован в режиме онлайн убыток ОСАГО », — отметил Жуков.

«Огромное спасибо за награду! Мы делаем страхование лучше, это наша миссия, это наша работа. Мы, конечно, партнерская компания, банки — наши стратегические партнеры, поэтому очень приятно получить премию от специализированного банковского портала, это мотивирует на новые свершения», — сказала вице-президент, директор по работе с финансовыми институтами компании «АльфаСтрахование» Алина Соколова.

Генеральный партнер 11-й церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard.