Сбербанк получил премию «Банк года» в номинации «Ипотечный кредит года». Об этом объявила на церемонии руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Елена Сударикова.

«Уже в прошлом году на рынке было огромное количество интересных продуктов , определить лучший среди которых оказалось непросто. Победителя в номинации отличают не только низкие ставки по программам. Есть и другие преимущества: скидки для отдельных категорий граждан, учет средств материнского капитала в качестве первого взноса, возможность оформления по двум документам. Кроме того, банк первым на рынке ввел электронную регистрацию сделки», — подчеркнула Сударикова.

Награду получил директор дивизиона «ДомКлик» Павел Зыков. «Спасибо вам, спасибо клиентам, спасибо нашей команде. Мы очень много работали в 2017 году. Нам предстоит еще больше работы в 2018 году. Отдельное спасибо Банки.ру, что дают нам отзывы наших клиентов и благодаря этому позволяют нам делать наши продукты лучше», — сказал он.