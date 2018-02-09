Банк ВТБ 24, присоединенный в январе к ВТБ , получил премию «Банк года» в номинации «Банковская карта года» за продукт «Мультикарта».

Руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева отметила, что «Мультикарта» — первый продукт на рынке, который объединяет в себе дебетовую , кредитную , пенсионную и зарплатную карты.

«По одной карте можно бесплатно ежемесячно менять программу привилегий — начисление процентов на остаток по повышенной ставке, cash back или одну из двух бонусных программ, — рассказала она. — Для владельцев карты возможно бесплатное обслуживание, а также снятие наличных в любых банкоматах мира».

«Я надеюсь, что в этом году мы предложим еще несколько красивых продуктов и проектов, которые понравятся клиентам и удивят конкурентов», — сказал, получая награду, начальник управления розничных трансакций продуктов ВТБ Сергей Миловский.