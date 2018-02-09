Обладателем премии «Банк года» в номинации «Потребительский кредит — 2017» стал банк Райффайзенбанк .

« Потребительский кредит — это продукт, интерес к которому из года в год только растет. Традиционно мы выбирали кредит, который прост в получении, имеет прозрачные условия и невысокую ставку. В течение 2017 года портал Банки.ру неоднократно составлял рейтинги подобных предложений, чтобы помочь заемщикам сделать правильный выбор. По результатам этих исследований и была выбрана программа, которая чаще других занимала лидирующие позиции. Победитель в номинации — кредит «Персональный» Райффайзенбанка», — сообщила на церемонии руководитель отдела анализа банковских услуг холдинга «Банки.ру» Елена Сударикова.

Приз получила старший вице-президент департамента развития продуктов Райффайзенбанка Марина Кудрявцева. «Я хотела бы поблагодарить всю свою команду, мы очень много сделали для облегчения получения кредита, полностью пересмотрели процесс согласования документов. Мы благодарим Банки.ру за оказанную честь», — сказала она.