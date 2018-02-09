Обладателем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на потребительский кредит» стал Почта Банк .

«В 2017 году мы привлекли почти 700 тысяч заявок на банковские, страховые и инвестиционные продукты в финансовом супермаркете Банки.ру, что в полтора раза больше, чем годом ранее. 2017 год стал для нас годом кредитной лидогенерации — больше половины заявок пришлось на кредитные продукты, — сказала на церемонии директор по маркетингу Банки.ру Юлия Ананьева. — Кроме того, мы запустили новый сервис — «Мастер подбора кредитов», который позволяет пользователям Банки.ру бесплатно узнать свой кредитный рейтинг и получить на его основе подходящие предложения».

По ее словам, Почта Банк продемонстрировал высокую эффективность бизнеса, обойдя ближайших конкурентов по объему заявок и выданных кредитов .

Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская, получая награду, прокомментировала: «Спасибо Банки.ру. Мы традиционно каждый год поднимаемся на эту сцену. Вы всегда находите у нас что-нибудь интересное. Спасибо вам! Сегодня мы из банка с большой филиальной сетью превратились в digital-банк».