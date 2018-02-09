Руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка Эдуард Темников стал лауреатом ежегодной премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «Лицом к клиенту». Об этом объявили на церемонии основатель портала Банки.ру, председатель совета директоров Филипп Ильин-Адаев и автор и продюсер церемонии «Банк года», исполнительный директор холдинга «Банки.ру» Елена Ищеева.

«Разбирать спорные ситуации, круглосуточно общаться с клиентами в режиме онлайн — такова участь менеджеров, которые ведут горячие линии своих банков на портале Банки.ру. Дополнительная нагрузка очень серьезная, работа сложная, но при этом почетная. Мы это ценим, поэтому ежегодно награждаем самого продуктивного и дружелюбного ведущего горячей линии на Банки.ру — так сказать, порция молока за вредность от имени нашего портала», — отметил Филипп Ильин-Адаев.

Получая награду, Эдуард Темников сказал: «Очень волнительный момент. Те, кто лицом к лицу работает с клиентом, отлично понимают, что в этой работе нельзя одному клиенту помочь, а другому — отказать. Нет нерешаемых проблем. Очень приятно, что наша работа оценена на самом высоком уровне».