Прокуратура признала почти половину предложенных проверок предпринимателей безосновательными.

По словам Александра Буксмана, по материалам прокурорских проверок в прошлом году возбуждено 129 уголовных дел за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. В целом за прошлый год прокурорами было выявлено около 170 тысяч нарушений закона в области контроля надзорной деятельности.

Он отметил также, что принимаются законодательные меры по ограждению предпринимателей от чиновничьего произвола, сообщает «Российская газета» .

Уже подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, расширяющий перечень проверок, которые обязательно должны согласовываться с прокуратурой. Это, по мнению Буксмана, позволит оградить предпринимателей от необоснованного административного давления. В этом году план прокурорских проверок впервые сформирован с учетом риск-ориентированного подхода. Всего в этот реестр включено 350 тысяч проверок.