Минфин и Минэкономразвития России подготовили законопроект об ограничении роста неналоговой нагрузки на бизнес, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, неналоговые платежи - важный элемент общей стабильности фискальной нагрузки.

«Здесь у нас с Министерством финансов абсолютно одинаковая позиция. Буквально пару дней назад мы вместе [с министром финансов РФ] Антоном Германовичем [Силуановым] написали письмо о необходимости регулирования. У нас есть подготовленный совместно законопроект», - цитирует Орешкина ТАСС .

Также министр высказал мнение, что законопроект нужно стараться принять в весеннюю сессию, чтобы поток роста неналоговый нагрузки через разные платежи и на федеральном, и на региональном уровне все-таки остановить, регулировать и не дать ему разрастаться.