Лучшей компанией на рынке микрофинансирования в 2017 году эксперты портала Банки.ру назвали МФО MoneyMan .

Компания появилась на рынке в 2011 году. На сегодняшний день MoneyMan работает в семи странах мира и планирует выход на рынки США, Колумбии и Перу. Уникальные особенности компании — масштабирование бизнеса и высокая технологичность.

«Получение микрозайма полностью в режиме онлайн — это реальность, которую предлагает своим клиентам наш победитель», — сказала руководитель информационно-аналитического отдела Банки.ру Сабина Хасанова, вручая награду победителю.

«За пять лет мы выросли из маленькой финтех-компании в крупную финансовую структуру. Сейчас мы работаем на трех континентах, но нигде не видели такого финансового маркетплейса, как Банки.ру! Спасибо!» — сказал сооснователь бренда MoneyMan Борис Батин.