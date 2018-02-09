Набор приложений к карте «Мир» может пополниться очередным социальным функционалом. С его помощью россияне получат электронный доступ к медицинским услугам, таким как запись к врачу и покупка медикаментов. Попасть к доктору можно будет с помощью терминалов, расположенных в поликлиниках. Новая функция медицинского приложения начнет действовать в 2018 году, пишут «Известия» .



Такая возможность уже реализована на технологическом уровне, отметили в НСПК. Карта «Мир» будет идентификатором доступа, то есть на самой карте информация о конкретном человеке размещаться не будет. Данные о держателе карты содержатся в базе поликлиники, а о выписанных рецептах — в аптеках, связанных с медучреждениями. Таким образом, электронный рецепт нельзя потерять, а можно лишь утратить саму карту, которая служит ключом к услугам.



В НСПК не уточнили, в какие сроки будет запущено новое приложение. Там лишь подчеркнули, что в дальнейшем банки — эмитенты карт будут сами решать, какие нефинансовые сервисы добавить на карту, исходя из потребностей своих клиентов и совместимости с инфраструктурой того или иного региона.

В банках из топ-50, опрошенных изданием, не ответили на вопрос о своей заинтересованности по внедрению нового функционала. Представители кредитных организаций ограничились лишь заявлениями о перспективности этой идеи.

Не все банки будут участвовать во внедрении медицинского приложения к картам «Мир» из-за технических сложностей и серьезных финансовых затрат, считает директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова. В Новикомбанке уточнили, что реализация любого проекта в сфере IT стоит довольно дорого: сумма может варьироваться от 2 млн до нескольких десятков миллионов рублей.