Представители бизнеса смогут обсудить в пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным «кремлевский список» США.

«Сегодня как раз будет общение (Путина) с бизнесменами, и бизнесмены вольны сегодня говорить о тех трудностях, которые могли эвентуально возникнуть в связи с публикацией (кремлевского) списка», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Пресс-секретарю президента задали вопрос о том, известно ли в Кремле об опасениях российского бизнеса, в частности главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, о том, что публикация «кремлевского списка» и другие связанные с этим шаги Вашингтона могут осложнить привлечение кредитов для крупных компаний. «В том, что этот список вряд ли можно назвать позитивным, наверное, с Алекперовым согласятся все», — заключил представитель Кремля.

Минфин США опубликовал на прошлой неделе открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены. Администрация США намерена использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями.