Рост необеспеченного потребительского кредитования в РФ является препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, поэтому регулятору необходимо сохранять баланс в структуре банковского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



«Я считаю, что от того, в какую форму в ближайшие годы придет кредитный инвестиционный цикл, будет зависеть, как будет расти российская экономика. Все те достижения бюджетной политики — сокращение дефицита бюджета, в этом году будет даже профицит — это как раз то, что позволяет активнее расти кредитованию частного сектора, и очень важно, чтобы долгосрочный кредитный цикл принял правильную форму», — сказал Орешкин, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

«К сожалению, то, что мы видим последние несколько кварталов, — что наиболее активный рост кредитования опять устремился в сторону необеспеченного потребительского кредитования. Это уже не ипотека, как это было весь 2016 — начало 2017 года, это потребительское кредитование. Проблема в том, что по мере того, как цикл уходит в эту сторону, Банк России говорит, что у нас активно растет конечный спрос. По данным Росстата, в прошлом году он вырос на 3,6%, и это является удерживающим фактором для снижения ключевой ставки», — пояснил министр.

Поэтому, по его словам, важно говорить не просто о кредитно-денежной политике, а о структурной кредитной политике, о правильном формировании и сбалансированном привлечении тех видов кредитов, которые неустойчивы в долгосрочной перспективе.

«У нас сейчас потребительское кредитование растет темпами, сезонно очищенными около 20% уже, если ничего не произойдет, то у нас кредитный портфель необеспеченного кредитования в 2018 году вырастет на 1,2 триллиона рублей, эти деньги могли бы пойти на другие виды кредитования», — предупредил Орешкин.

«Главное, не повторить тех ошибок, которые мы сделали в экономической политике в 2011—2012 годы, когда рост потребкредитования превышал 50% в год. Здесь прямая зависимость между уровнем ключевой ставки и динамикой потребительского кредитования», — заключил он.